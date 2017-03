Politie zoekt brandstichters in Doetinchem

ULFT - Politie Doetinchem is op zoek naar brandstichters die een poging hebben gedaan twee fietsen in brand te zetten, bij de oude Coop aan de Terborgseweg.

'Zoals op de foto te zien is, is één van de fietsen in brand gestoken', meldt de politie op Facebook. Van wie de fietsen zijn is onduidelijk. De politie vraagt de eigenaren zich te melden bij het bureau, waar de fietsen naar toe zijn gebracht.



'Tevens kunnen de brandstichters zich ook melden aan het bureau in Doetinchem.' Het gaat om twee fietsen van het merk Gazelle Orange.