Twee hondjes en een bot op een veldje in Tiel

TIEL - Twee hondjes en een bot. Het is een speels tafereeltje op een veldje in Tiel. In 2012 werd het kunstwerk van Babette Degraeve in het Linge-Waalpark geplaatst.

Wie van de twee krijgt dat bot? Of komt er straks een derde die er mee heen gaat? Geeft de titel 'Honden vangen bot' ons misschien een aanwijzing? Er komen in ieder geval honden genoeg. Ze worden er uitgelaten door hun baasjes. Het contrast is best groot. De speelse en aaibare échte viervoeters. En dan hun kunstige evenbeelden, die wél aaibaar lijken maar dat absoluut niet zijn. De beelden zijn namelijk van aluminium: koud en hard. Toch zijn het we allemansvriendjes die niet blaffen en ook niet bijten.