Lisa Lois uit Wageningen: onze Gelderse Adele

ARNHEM - Het begon met één optreden in Almere, maar het liep uit tot een show die in meerdere zalen in Nederland te zien was; Lisa Lois sings: Adele. De Wageningse zangeres zingt tijdens de show alle grote hits van haar grote voorbeeld.

Lisa Lois is al jaren fan van Adele. Het is voor haar een eer dat ze met haar nummers op mag treden in Nederland. Tijdens de show brengt de Nederlandse winnares van X-Factor 2009, die bekend werd dankzij hits als ‘Hallelujah’, ‘Promises Promises’ en ‘Silhouette’, een ode aan de Britse ster.

Lisa is druk bezig met het schrijven van nieuw materiaal. Wanneer het precies uitkomt is nog niet bekend. Maar met de shows die ze nu geeft, laat ze horen dat ze zeker niet stil zit en dat ze het zingen zeker nog niet verleerd is.

Deze week is bekend geworden dat Lisa Lois een extra Adele-show geeft in de Oosterpoort in Groningen op 21 mei.

