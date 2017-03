Eten verbindt: inloopcafé Neede groot succes

NEEDE - 'Er zijn soms dagen dat ik niemand zie en dat maakt je best wel eenzaam', zegt Thomas Ronteltap. Hij komt vandaag voor het eerst 'Aanschuiven in de Hofmaat', zoals het officieel heet. 'Mijn vrouw is vorig jaar overleden en nu moet ik alleen verder'. Hij slikt. 'En dat is niet makkelijk'.

Voor Ronteltap was het een hele stap om vanmiddag binnen te wandelen in Grand Café De Hofmaat in Neede. En hij is niet de enige nieuwe. 'Er zijn vandaag in totaal vier nieuwe gezichten', zegt Evert Jan Hamer. Hij is namens de gemeente Berkelland betrokken bij gebeurtenissen en ontwikkelingen in het dorp Neede.

Koken, praten en muziek maken

Na een kop koffie komen de piepers op tafel. Iedereen die kan en wil, helpt mee met schillen. 'In de keuken staan Mario Barten en Marietje Weegerink inmiddels bloemkolen te snijden. 'Dit is zo gezellig', lacht Marietje Weegerink. 'We praten, koken en eten straks ook nog samen. Ik heb al zoveel mensen leren kennen hier'. Mevrouw Weegerink is een bezoeker van het eerste uur. 'Ik ben hier twee keer niet geweest'.

Intussen liggen ook de blinde vinken in de pan en klinkt er muziek uit de zaal. 'Eén mevrouw kan goed piano spelen', zegt Weegerink. In de zaal wordt volop gekletst en gelachen. En dat is precies de bedoeling. Meneer Ronteltap heeft een luisterend oor gevonden bij zijn buurvrouw.

Achter welke voordeur woont eenzaamheid?

Aanschuiven in de Hofmaat werd in november vorig jaar voor het eerst georganiseerd. 'De vraag kwam uit de omgeving zelf en wij wilden daar graag aan meewerken'. legt Hamer uit. 'Sommige mensen zeggen dat ze komen voor het lekker eten, dat kan natuurlijk. Maar je merkt ook dat heel veel mensen aanspraak willen en dat duidt op eenzaamheid'. Een groot probleem. 'En het is moeilijk te traceren achter welke voordeur nou iemand woont die eenzaam is'.

Vandaag schuiven er maar liefst 31 mensen aan. 'Dat is echt heel veel. We moeten nu ook langzaam gaan nadenken over hoe we verder willen in de toekomst', zegt Hamer. 'We moeten misschien naar twee middagen, maar hoe je dat dan? We willen het juist laagdrempelig houden. De mensen die nu komen moeten hun buren vertellen over dit initiatief. Langzaamaan moeten de mensen die alleen zijn en gezelschap zoeken, de drempel over stappen. Maar daarvoor moet de groep niet te groot zijn'.

Steeds meer eet- en kookclubjes

Volgens Marianne de Veer van de vereniging Humanitas verbindt eten. Humanitas helpt mensen die in een sociaal isolement leven. 'Je ziet inderdaad steeds meer eet- en kookclubjes ontstaan'. legt ze uit. Concrete cijfers heeft ze niet. Maar volgens haar is het ook niet zo gek dat juist dit soort initiatieven ontstaat. 'Juist met eten en koken worden verbindingen gelegd'.

In Neede is het eten inmiddels klaar en is het tijd om aan te schuiven. Voor meneer Ronteltap is de eerste stap gezet. 'Je kunt wel thuis blijven zitten en altijd negatief zijn, maar daar kom je niet verder mee'.