Boer worden, niet iedereen wil het nog: 'Toch moeten er mensen gevoed worden'

BARNEVELD - Boer worden, wie wil dat nog? In ieder geval Henriëtte van den Hoek. Ze is 24 jaar en docent op het Groenhorst College in Barneveld. Zij ging woensdag met haar leerlingen in debat met Provinciale Staten over de landbouw.

De afgelopen 30 jaar zijn 17.000 boeren gestopt in Gelderland. Dat is een lange tijd, maar het zijn flinke aantallen. Zijn de leerlingen van Henriëtte dan aan het leren voor een vak waar ze nooit een baan in krijgen? 'Ze hebben interesse in een sector en in die sector verandert een hoop. Er is vergrijzing en er zullen boeren stoppen. Toch is het lastig om bedrijven over te nemen, maar ik zie vooral dat jongeren zichzelf niet meteen als zelfstandig ondernemer zien. Ze zien zichzelf als hulp, of als adviseur. De agrarische sector verandert', vertelt de docente.

Henriëtte wil zelf graag ook boer worden, maar vooralsnog geeft ze les in Barneveld. 'Het zou wel mooi zijn als het kan, het is een passie van mij en mijn vriend. Maar een boerderij beginnen is lastig, het is ook de vraag of we dat wel moeten willen.'

'Hoe kopen mensen onze producten?'

Over die vragen debatteerden de leerlingen woensdag dus in Barneveld. 'Ik vond het erg leuk om de inbreng van mijn leerlingen te zien en het is goed om te zien hoe ze met hun eigen toekomst bezig zijn. Ze bedenken bijvoorbeeld ideeën waardoor ze hun eigen producten kunnen promoten. Ze willen graag onderzoeken hoe de mensen weer producten van ons kopen, in plaats van tegen de internationale markt te moeten opboksen.'

Tot slot denkt Henriëtte dat er nog voldoende mensen boer zullen worden. 'Dat moet ook wel, er zullen altijd mensen gevoed moeten worden en boeren zijn de leveranciers van ons voedsel.'