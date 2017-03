Van Basten... Goed. Ohh wat een goal! Oranje boven in Openluchtmuseum

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Voetbal kijken en juichen voor het Nederlands Elftal, dat kan natuurlijk maar in één kleur kleding: oranje. Op het EK in Frankrijk was Nederland er niet bij en het WK in Rusland is pas volgend jaar. Toch kan er deze zomer genoten worden van het oranjegevoel en wel in het Openluchtmuseum.

In de tentoonstelling 'Helden aan de bal, hoe Nederland oranje kleurt' staat het oranjegevoel centraal. Van de voetbalschoenen van Frank de Boer, de EK-beker uit 1988 tot het haasje van Hans van Breukelen. Ook is er een speciale hal ingericht voor Johan Cruijff. In de tentoonstelling komen de hoogtepunten van het Nederlands elftal voorbij. Daar kan het doelpunt van Marco van Basten, in de EK-finale van 1988, natuurlijk niet ontbreken. De tentoonstelling is nog tot en met juni te zien.