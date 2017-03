Hiddinga fractievoorzitter Lokaal Belang Oude IJsselstreek

SILVOLDE - Ben Hiddinga is de nieuwe fractievoorzitter van Lokaal Belang Oude IJsselstreek. Hij volgt daarmee Gülden Siner-Sir op, die in februari stopte bij de partij.

'Ben werd met unanieme stemmen gekozen om de fractie te gaan leiden en wordt daarmee het gezicht van Lokaal Belang', meldt het bestuur van Lokaal Belang. Hiddinga is werkzaam als afdelingshoofd bij gemeente Montferland en woont in Heelweg. 'Hij vindt het belangrijk dat jong en oud zich thuis voelt in onze gemeente.'



Oud-fractievoorzitter Gülden Siner-Sir besloot als zelfstandig gemeenteraadslid verder te gaan. Volgens Siner-Sir was ze de steun en het vertrouwen van haar fractie verloren. 'De afgelopen tijd is er verschil van inzicht ontstaan over de manier van leidinggeven van de fractie', zei voorzitter Duitshof eerder.