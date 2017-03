Man ligt dagen in huis zonder eten of drinken

Foto: ViWa Media

MALDEN - De politie heeft woensdagavond aan de Irisstraat in Malden een man gered. De man op leeftijd is enkele dagen geleden niet goed geworden en uit zijn bed gevallen. Hij is daar blijven liggen zonder eten of drinken.

Buurtbewoners tipten de politie dat de rolluiken al enkele dagen dicht zaten, normaal gaan ze altijd omhoog. De politie ging kijken en konden uiteindelijk de woning in door de ruit van de deur in te slaan. Zij troffen de bewoner naast zijn bed aan. De man werd vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek, zo meldt een fotograaf.