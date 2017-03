Fiets gestolen? Even geen aangifte via internet vandaag

ARNHEM - Wordt uw fiets gestolen, of bent u uw rijbewijs kwijt? Dan kunt u vandaag even geen aangifte doen via internet. Door onderhoudswerkzaamheden ligt die website even plat.

De politie laat weten dat de werkzaamheden tot ongeveer 15.00 uur donderdagmiddag duren. Die tijd is een indicatie. U kunt vandaag wel gewoon aangifte doen op een politiebureau.