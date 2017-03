Gelderse Idols-deelnemers stap dichter bij finale

ARNHEM - De drie Gelderse Idols-deelnemers zijn allen door naar de volgende ronde.

Bram Boender uit Dieren, Mitch Lodewick uit Aalten en Ziggy Krassenberg uit Zutphen waren met de negen andere overgebleven kandidaten op Curaçao om daar hun zangkunsten te laten horen.

'Net een hondje dat zich vastgrijpt'

Over Ziggy was de jury niet zo te spreken. 'I won't let go: dat is nou precies wat ik van jou vind. zo'n hondje dat zich vastgrijpt in je broek en wat je maar niet van je been kunt aftrappen', oordeelde Ronald Molendijk.

Ook Eva Simons had zo haar bedenkingen: 'Je beweegt zo weird. Ik kan het echt niet volgen. Ik kan het niet nadoen. Ik weet niet of ik er nou awkward van word of dat ik denk: dat is gewoon Ziggy.' Maar uiteindelijk kreeg de Zutphenaar toch het voordeel van de twijfel.

Kijk het oordeel van de jury terug: