Anoniem solliciteren Tiel van de baan

TIEL - Een meerderheid van de gemeenteraad in Tiel is tegen een experiment met anoniem solliciteren. Een motie van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie werd alleen gesteund door D66. De indieners wilden naar Haags voorbeeld voor twee jaar het systeem van anoniem solliciteren proberen. Daarbij worden een aantal gegevens van de sollicitant geanonimiseerd.

In Den Haag ging dat om de naam van de sollicitant om zo discriminatie op etnische afkomst uit te sluiten. In Tiel wilden de initiatiefnemers ook sekse en leeftijdsdiscriminatie uitsluiten.

Het college had de motie afgeraden. Volgens wethouder Verspuij is anoniem solliciteren in Tiel niet nodig. 'Voor welk probleem is dit een oplossing?', betoogde de wethouder. De medewerkers bij de gemeente vormen een goede afspiegeling van de Tielse samenleving, aldus de wethouder. Een meerderheid van de raad was het met hem eens.

Meer sollicitanten met migratieachtergrond

De proef eerder in Den Haag was in die zin een succes dat meer mensen met een migratieachtergrond solliciteerden. Het aantal mensen uit deze groep die ook op gesprek werd uitgenodigd, steeg echter maar licht.

