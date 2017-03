Tien Gelderlanders zitten vanaf vandaag op het Haagse pluche

DEN HAAG - Een bijzondere dag voor Lisa Westerveld en haar negen provinciegenoten. De tien Gelderse politici worden deze donderdag samen met de andere 140 volksvertegenwoordigers officieel geïnstalleerd in de Tweede Kamer. Ze leggen hiervoor allemaal de eed of de belofte af.

Vooral voor de Nijmeegse Westerveld (GroenLinks) is dit een bijzondere gebeurtenis. Zij moest namelijk lang afwachten of zij genoeg voorkeursstemmen had gekregen om in de Tweede Kamer te komen. Uiteindelijk stemden 17.828 mensen op haar. Ruimschoots boven de grens van 17.300.

'Ik ben best wel opgelucht', reageerde zij dinsdag tegen Omroep Gelderland. 'Ik zat de uitslag net te volgen. En als dan je naam wordt geroepen, geeft dat best wel een kick.'

Tien Gelderse politici

Naast Westerveld worden deze negen Gelderlanders donderdag (opnieuw) geïnstalleerd:

Albert van den Bosch (VVD, Zaltbommel)

Remco Dijkstra (VVD, Lienden)

Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Wageningen)

Alexander Kops (PVV, Nijmegen)

Jaco Geurts (CDA, Voorthuizen)

Alexander Pechtold (D66, Wageningen)

Rob Jetten (D66, Nijmegen)

Maarten Groothuizen (D66, Nijmegen)

Farid Azarkan (DENK, Culemborg)

Zie ook: