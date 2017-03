Oranjekoorts in Openluchtmuseum en 'onze' Kamerleden worden geïnstalleerd; dit is het nieuws van vandaag

ARNHEM - Het Openluchtmuseum in Arnhem opent een expositie over de Nederlandse voetbalgeschiedenis, de tien Gelderse Kamerleden worden officieel geïnstalleerd en Nijkerk heeft een nieuwe spoortunnel. Dit is het nieuws van vandaag.

Voetbalexpo in Openluchtmuseum

Voetballiefhebbers kunnen hun hart ophalen in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, want daar opent de tentoonstelling 'Helden aan de Bal, Hoe Nederland oranje kleurt'. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de hoogtepunten uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis sinds 1974.

Johan Cruijff heeft een ereplaats met een speciaal aan hem gewijde zaal. De tentoonstelling begint in zwart-wit en kleurt gaandeweg steeds meer oranje. 'Per zaal neemt de oranjekoorts toe. Zelfs de vloeren kleuren mee: van groen (kunstgras) tot knaloranje', aldus het museum.

Nijkerk heeft nieuwe spoortunnel

De nieuwe spoortunnel aan de Amersfoortseweg bij Nijkerk is afgelopen nacht opengegaan voor verkeer. Er is onder anderen een spoordek van maar liefst 1.850.000 kilo geplaatst. Het gevaarte werd er vorig jaar in één weekend ingeschoven.

De Ds. Kuypersstraat is sinds vandaag afgesloten bij de kruising met de Amersfoortseweg. Dit duurt tot en met 7 april, omdat er aanpassingen moeten worden gedaan. In april of mei gaat de nieuwe tunnel een keer heel kort dicht, omdat de definitieve asfaltlaag moet worden aangebracht.

Gelderse Kamerleden leggen eed af

De tien Gelderse Kamerleden worden samen met de andere 140 volksvertegenwoordigers officieel geïnstalleerd. Ze leggen hiervoor de eed of de belofte af.

Vooral voor Lisa Westerveld (GroenLinks) uit Nijmegen is dit een bijzondere gebeurtenis. Die moest namelijk lang afwachten of zij genoeg voorkeursstemmen had gekregen om in de Tweede Kamer te komen. Uiteindelijk stemden 17.828 mensen op haar. Ruimschoots boven de grens van 17.300.