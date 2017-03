'Wat gaan ze daar in godsnaam neerzetten?'; cabaretier kraakt marketingjargon Donjon

NIJMEGEN - Pieter Derks is blij met de waarschijnlijke terugkeer van de Donjon in zijn stadje. De Nijmeegse cabaretier gaf in een radio-uitzending van De Nieuws BV wel af op het onduidelijke marketingjargon dat om het project heen hangt.

'Ik geloof best dat iedereen de beste bedoeling heeft, maar de marketingslang doet toch wel het ergste vrezen. Ze hadden alleen maar hoeven zeggen: We gaan een toren bouwen', begint hij zijn betoog op de radio.

'In plaats daarvan staat er - ik citeer -: 'Servicedesign, innovatie en cobranding als basis van het integrale hospitalityconcept stelt ons in staat om een onderscheiden en unieke positie in de markt in te nemen'. Hier wordt toch geen plan duidelijker van. Ik vraag me al de hele tijd af: Wat gaan ze daar in godsnaam neerzetten?'

Replica eind 2018 klaar

De Stichting Donjon maakte deze week de plannen bekend voor de nieuwe toren aan de Waal. In de Donjon komen onder andere een luxe bed and breakfast, expositieruimten, een informatiecentrum en veel horeca. Eind 2018 moet de vijftig meter hoge toren verrijzen.

Het wordt een replica van de donjon die zes eeuwen op de Valkhofheuvel in Nijmegen heeft gestaan, maar ruim tweehonderd jaar geleden werd weggehaald. In 2006 stemde zestig procent van de inwoners tijdens een referendum voor de bijna vijf miljoen euro kostende herbouw.

Toch blijft sindsdien de weerstand hevig. Een aantal mensen vindt de toren maar een luchtkasteel. Op Facebook wordt zelfs een oproep gedaan om zaterdag tegen de bouw te demonstreren in het Valkhofpark. 'Stop de bouw van de Donjon. Bescherm het mooiste park van Nederland', schreef de initiatiefnemer.

'Eerst naar Nederlands vertalen'

Hoewel Derks dus een voorstander van de toren is, kraakt hij in het radioprogramma wel de rol van spelers als Heineken en Sligro: 'Er moet een onderscheidende positie komen in de markt. Blijkbaar is er veel concurrentie op het gebied van middeleeuwse torens. Dat wist ik niet, maar gelukkig gaat Heineken meehelpen om iets neer te zetten waar Karel de Grote alleen maar van kon dromen.'

'Het is een beetje alsof ene Okkie een Van Gogh uit een museum jat en de museumdirecteur vervolgens een doek ophangt met een zelf geschilderd Heinekenlogo erop. En dat die directeur dan zegt: Kijk, zie je wel. Daar hangt een schilderij! Misschien is het een goed idee om de plannen de volgende keer - voordat er iets wordt gebouwd - eerst naar het Nederlands te vertalen', besluit de Nijmegenaar.

