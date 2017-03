Politie haalt spoedrit-streven niet in regio

DOETINCHEM - De politie is bij spoedritten in de Achterhoek het vaakst op tijd in de gemeente Doetinchem. In de rest van de gemeenten in de regio voldoet het korps niet aan haar eigen streefwaarde.

Het politiekorps streeft er naar om in negentig procent van de spoedritten binnen vijftien minuten aanwezig te zijn. De politie gebruikt naar eigen zeggen expres een hoge norm. 'We willen blijven zoeken naar mogelijkheden om onze tijden verder te verbeteren', aldus politiechef Oscar Dros. Rijnwaarden beroerdst In de Achterhoek wordt alleen in Doetinchem (91,3%) aan de norm voldaan, hoewel Winterswijk (89,7%), Zevenaar (85,9%) en Oude IJsselstreek (85,5%) ook goed scoren. Rijnwaarden scoort het beroerdst (58,5%), gevolgd door Aalten (72,7%) en Bronckhorst (74%). Consequenties Politiechef Dros wil dat de politie in slecht scorende gemeenten in gesprek gaat. 'Is het bijvoorbeeld redelijk om een noodhulpauto te schrappen omdat hij ingezet moet worden voor de begeleiding van een wielerronde? Zie de consequenties in van bepaalde beslissingen.' Hij gaat verder: 'Het kan ook zijn dat je samen aan tafel constateert dat het percentage wellicht niet geweldig is, maar dat politieagenten in levensbedreigende situaties altijd snel aanwezig waren. Heb het erover!'

