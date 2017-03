In bijna twintig procent van de gevallen komt de politie te laat in Rheden

VELP - De politie in de gemeente Rheden was vorig jaar in bijna twintig procent van de spoedmeldingen niet binnen vijftien procent ter plaatse. Dat blijkt uit cijfers van de Politie Oost-Nederland.

In Rheden waren vorig jaar 876 spoedmeldingen en in 18,6 procent van de gevallen lukte het de politie niet om binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Rozendaal laat een nog hoger percentage zien. Vanuit deze gemeente kwamen vorig jaar 29 spoedmeldingen bij de politie binnen. In 34,6 procent van de meldingen kwam de politie later dan vijftien minuten langs, oftewel bij 10 van de 29 spoedmeldingen. De politie heeft als streven om in 90 procent van de gevallen op tijd te zijn, maar dat is in beide gemeenten (Rozendaal: 65,4 procent, Rheden: 81,4 procent) niet gelukt.

