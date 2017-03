Fiets gestolen, meisje overstuur, daders gepakt

DOESBURG - Twee fietsendieven zijn dinsdag aangehouden in Doesburg. Het tweetal had een fiets van een meisje gestolen bij het treinstation in Zevenaar, zo meldt de politie.

De fiets van een meisje werd rond het middaguur gestolen bij het treinstation in Zevenaar en met een auto meegenomen. Een getuige had echter het kenteken doorgegeven aan de politie. 'Al snel stond er een huilend meisje bij de getuige die vertelde dat haar fiets was gestolen', zo laat de politie weten.

Na kort onderzoek door agenten bleek dat de verdachten, een 33-jarige vrouw en een 43-jarige man, in Doesburg zaten. 'De gestolen fiets is door ons in beslag genomen en zal worden teruggegeven aan de eigenaresse.'



De politie laat weten blij te zijn met de getuige. 'Wij zijn ontzettend blij met onze inwoners. Samenwerken én hierdoor een heterdaad diefstal oplossen en, belangrijker nog, de fiets kunnen teruggeven aan het verdrietige meisje is de kern van onze taak, hier doen wij het voor.'