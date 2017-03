Grote belangstelling voor uitvaart lawineslachtoffer Timo

CULEMBORG - Onder grote belangstelling was woensdagmiddag in Culemborg de uitvaart van de omgekomen student Timo. Hij overleed twee weken geleden toen hij onder een lawine kwam tijdens een skivakantie.

Bij de begrafenis waren ook scholieren aanwezig van het Koningin Wilhelmina College in Culemborg, waar Timo op school heeft gezeten. De school had woensdag een verkort lesrooster, zodat iedereen die dat wilde bij de begrafenis kon zijn.

Timo (22) was in de Franse Alpen met leden van studentenvereniging Navigators uit Nijmegen, toen hij met twee anderen buiten de piste wilde snowboarden. Waarschijnlijk is het drietal door het slechte weer verdwaald. Kort daarop kwamen ze onder een lawine terecht. Geen van drieën overleefde het ongeluk.

Het lichaam van Timo werd diezelfde dag gevonden. Een ander slachtoffer werd een dag later onder de sneeuw vandaan gehaald. Pas afgelopen weekend werd het laatste slachtoffer gevonden.

Zie ook: