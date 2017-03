Welk wapen is echt? 13-jarige loopt rond met neppistool

WINTERSWIJK - Een jongen van 13 in Winterswijk is woensdagmiddag betrapt met twee nepvuurwapens op zak.

'Levensgevaarlijk speelgoed', zo typeert wijkagent Berend Jager het wapen in een bericht op Instagram. Hij plaatste deze tekst bij een foto van zijn eigen dienstwapen en een van de twee ‘neppers’. 'Welke is van mij?', aldus Jager.



Het is niet de eerste keer dat de politie in deze regio stuit op een nepvuurwapen bij een minderjarige. In het jaar 2016 werden er in Noord- en Oost-Gelderland dertien in beslag genomen van jongeren tot achttien jaar. Reden voor de start van een campagne.