Vakprijs voor Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Omroep Gelderland is in de prijzen gevallen. Voor de samenwerking met lokale omroepen heeft de omroep een zogeheten NL-Award gewonnen, een onderscheiding voor de beste producties van de regionale omroepen in Nederland.

Vijftien lokale omroepen uit het hele regio zoals N1, REGIO8 en Omroep Ede werken inmiddels samen met Omroep Gelderland. Een selectie van het nieuws van de lokale omroepen wordt geplaatst op de website van Omroep Gelderland en omgekeerd. Ook worden gebruikgemaakt van elkaars kennis en techniek. Volgens de vakjury is Omroep Gelderland vernieuwend bezig met deze samenwerking en heeft de publieke omroep voor Gelderland daarom de prijs verdiend.