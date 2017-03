Terugkijken: Gelders debat over de toekomst van het platteland

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Enkele keren per jaar organiseren Provinciale Staten het Gelders debat. Woensdagavond werd in het Schaffelaartheater in Barneveld gediscussieerd over de toekomst van het Gelderse platteland.

In geen andere Nederlandse provincie wonen zoveel mensen op het platteland als in Gelderland. En die mensen zien dat er steeds minder boeren zijn. Sinds 1980 stopte twee derde van het totaal aantal boeren in onze provincie. Daarmee verdween ook 33.000 hectare landbouwgrond. Tijdens de bijeenkomst werden diverse aandachtspunten aangehaald, zoals produceren voor de wereld- of lokale markt, kleinschalig en biologisch of grootschalig en geautomatiseerd, de reductie van fijnstof, de toename van burgerwoningen op boerenerven en recreatie in de buitengebieden. Kijk het Gelders debat terug: Verslaggever Rianne Tol twitterde vanuit de zaal: Voorafgaand aan het Gelders debat gingen Statenleden samen met studenten van het Groenhorst in Barneveld op werkbezoek bij een veehouderij. Zie ook: 'Milieuproblemen in de landbouw kunnen snel worden opgelost'

Het Gelderse platteland is drastisch veranderd en wordt niet meer zoals het was