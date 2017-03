Leerlingen op Londen-reis ongedeerd bij aanslag

DOETINCHEM - Leerlingen van het Ulenhof College die op reis waren in Engeland zijn ongedeerd gebleven bij de aanslag in Londen. Dat laat de Doetinchemse school weten in een brief.

'Wij hebben direct contact gezocht met onze collega’s ter plaatse', zo schrijven sectordirecteuren Carl Geessink (mavo) en Dafne Freriks (vwo) van het Ulenhof in een gezamenlijke brief. 'Iedereen is ongedeerd, en er is geen sprake van paniek.' Een groep mavoleerlingen zat in een boot in de buurt van het parlementsgebouw ten tijde van de aanslag. 'Maar er is adequaat gereageerd en alles is onder controle.'



De leerlingen zijn door de school gevraagd om contact te zoeken met het thuisfront. Het Ulenhof laat weten de situatie in de gaten te houden: 'Uiteraard volgen onze begeleiders en wij de ontwikkelingen op de voet', zo besluiten Freriks en Geessink.

[Tweet:https://twitter.com/Ulenhofcollege/status/844591476214550528/photo/1]