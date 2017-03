Gefilmde arrestatie was vanwege melding vuurwapengebruik

Foto: Omstanders/Frank en Michel

ARNHEM - De man die dinsdag met getrokken pistolen is aangehouden in Arnhem-Zuid, is gearresteerd omdat hij mogelijk een vuurwapen had gebruikt. Dat meldt de politie.

In eerste instantie zei de politie alleen dat het om een mogelijke mishandeling zou gaan. In totaal zijn drie personen opgepakt in verband met dit incident. De arrestatie is deels te zien in een filmpje dat rondgaat op internet en waarover Omroep Gelderland dinsdag berichtte. 'Uitpraatprocedure' De 46-jarige man werd aangehouden tijdens een zogenoemde 'uitpraatprocedure': Een uitpraatprocedure is een procedure die gebruikt wordt bij het veilig aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten. Zij worden met getrokken wapens gecontroleerd door de politie uit het voertuig/de woning gehaald. De agenten houden daarbij, van achter een dekking, de verdachten onder schot. De verdachten krijgen vervolgens gesproken opdrachten om de arrestatie zonder risico's te laten verlopen. Bron: politie. De politie hield de man aan, na een melding van een 17-jarige Arnhemmer. Hij zei beschoten te zijn op de Groningersingel in Arnhem. De jongen gaf een signalement van de dader en het kenteken van diens auto aan de politie. Verdachte aangehouden Niet veel later zagen agenten de auto rijden op de Rijksweg West. In de wagen zaten meerdere personen, onder wie een man die voldeed aan het signalement van de mogelijke schutter. Op de Hazenkamp werd de auto stilgezet en begon de uitpraatprocedure. De verdachte is aangehouden. Hij had op dat moment geen wapen bij zich. De auto is ook in beslag genomen. De verdachte wordt woensdag verhoord. Twee andere aanhoudingen Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Mogelijk heeft het incident te maken met een ruzie. Hiervoor zijn ook 17-jarige Arnhemmer die het incident meldde en een 15-jarige jongen aangehouden. Zie ook: VIDEO: aanhouding na mishandeling Arnhem