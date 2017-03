Mannen vast voor seks met 14-jarige

APELDOORN - Twee mannen van 48 en 41 uit de omgeving van Apeldoorn zijn aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een 14-jarig meisje. Ook zouden ze kinderporno hebben gemaakt en verspreid.

De zaak wordt sinds oktober vorig jaar onderzocht door een speciaal opsporingsteam, nadat via Meld Misdaad Anoniem een tip was binnengekomen. Volgens de aangever werd op een locatie in de gemeente Apeldoorn betaalde seks aangeboden, waarbij een minderjarig meisje betrokken zou zijn. Op twee plekken zijn daarop huiszoekingen verricht. Daarbij zijn diverse digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Meisje benaderde zelf mannen op datingsites

Gedurende het onderzoek ontdekten rechercheurs beelden waarop het meisje van 14 wordt misbruikt. Inmiddels is bekend dat ze zelf op datingsites contact heeft gelegd met meerderjarige mannen. Via hen kwam zij in aanraking met de verdachten die haar introduceerden op zogeheten swingersfeesten.

De politie heeft sterke aanwijzingen dat de verdachten seks hebben gehad met de 14-jarige. Hoewel het meisje zelf het eerste contact heeft gelegd, was het de verantwoordelijkheid van de mannen om niet met haar naar bed te gaan. 'De meerderjarige draagt hiervoor de gevolgen', benadrukt de politie.

In het onderzoek zullen nog meer getuigen worden gehoord rondom de verdachten en het slachtoffer. Voor het meisje is hulpverlening ingeschakeld. Ze zal in een later stadium nog nader worden gehoord.