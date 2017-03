Getuigen mishandeling Nijmegen gezocht

NIJMEGEN - De politie heeft een getuigenoproep gedaan in verband met een mishandeling op zaterdagmiddag 18 maart. Die dag werd een 46-jarige man aangehouden op verdenking van mishandeling van een 43-jarige vrouw.

Het gebeurde rond 15.10 uur op de Tweede Walstraat, ter hoogte van de Eilbrachtstraat.

Bewusteloos na val

De vrouw stapte die middag uit haar auto, waarna de 46-jarige verdachte op haar af kwam. Hij gooide iets naar haar toe, waardoor de vrouw viel en haar bewustzijn verloor. Omstanders waarschuwden de politie, die even later de verdachte kon aanhouden. Het bleek te gaan om een conflict in relationele sfeer. De man moest mee naar het politiebureau voor een verhoor.

Getuigenoproep

Aangezien er meer mensen op straat waren tijdens de mishandeling, is de politie op zoek naar getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken.