Boomfeestdag-planter van het eerste uur is plantplek kwijt

APELDOORN - Even een duik in de geschiedenis van de Nationale Boomfeestdag. Duizenden jonge boompjes zijn er vandaag weer aangeplant door basisschoolleerlingen. Die traditie bestaat al 60 jaar en begon in Apeldoorn. Ruud Knol was toen 8 jaar...

In Park Berg en Bos van de gemeente Apeldoorn vierden 1600 schoolkinderen op 10 april 1957 de eerste Nationale Boomfeestdag in de stijl zoals die nu nog gehanteerd wordt. Toen werden er ruim 4000 boompjes geplant door 1605 leerlingen. In 1954 was er een rapport waar uit bleek dat er veel bomen gekapt werden. Om die ontbossing tegen te gaan werd deze dag in het leven geroepen.

Waar staat nou die boom?

Ruud Knol was één van die 1600 kinderen. 'Nederland was toen één van de bos-armste landen in Europa, dus men vond dat het areaal aan bos vergroot moest worden.' Op de meegebrachte laptop van de verslaggever in het park ziet Ruud voor het eerst de historische beelden van die dag. Dat doet hem wel wat. 'Oh, prachtig, de kans dat je er zelf op staat is natuurlijk wel heel erg klein.' En waar Ruud zijn boom toen precies heeft geplant? 'Ik weet het echt niet.'