PTSS'er op podium trekt volle zalen

ARNHEM - Na uitverkochte try-outs in Vorden en 's-Heerenberg gaat de voorstelling Operatie Geslaagd maandagavond in première. Zes Gelderse muzikanten helpen een oorlogsveteraan zijn verhaal op het podium te vertellen. Een verhaal over de trauma's, de gevolgen en hoe daar mee om te gaan.

Erik Krikke uit Steenwijk schreef op advies van zijn psycholoog zijn ervaringen van zich af. Dat werd uiteindelijk een boek over zijn in Afghanistan opgelopen oorlogstrauma. Dat boek vormt de basis voor de theatervoorstelling die nu in première gaat. De zaal in Theater de Meenthe in zijn woonplaats is nagenoeg uitverkocht.

Het onbespreekbare bespreekbaar maken

Een voorstelling over de helende kracht van praten over je problemen en de kracht van muziek. 'We hebben er natuurlijk heel lang naartoe gewerkt', blikt Erik Krikke vooruit op de voorstelling. 'We hebben echt te gekke reacties gehad. Mensen die zeggen dat we het onbespreekbare bespreekbaar hebben gemaakt.'

Krikke werkte als operatie-assistent in Afghanistan. De verminkte collega's op de operatietafel, kinderen met schotwonden en de vele vuilniszakken met geamputeerde ledematen werden hem teveel. De hulpverlener werd zelf slachtoffer, van het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS).

Van altijd zwijgen naar praten voor volle zalen

Jarenlang zweeg hij over wat hem zo had geraakt. Hoe groot kan het contrast zijn. Nu praat hij over zijn trauma's in volle theaterzalen. Maar het raakt ook hem en ook de muzikanten nog steeds. Elke voorstelling zijn er momenten dat ze hun eigen tranen moeten bedwingen.

'Het heeft allemaal met je kwetsbaar opstellen te maken', zegt Krikke. 'Als een hele grote stoere militaire operatie-assistent van ruim honderd kilo dat kan leren, dan denk ik dat anderen dat ook kunnen.'

Al is er maar één iemand die leert praten door te luisteren naar het verhaal van Erik, dan is hij al dik tevreden. Defensie is maandagavond aanwezig in het theater om nazorg te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben na het zien van de voorstelling.

Het verhaal van Erik in een reportage van oktober 2016:

Zie ook: