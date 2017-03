Arnhemmer gepakt met 90 kilo heroïne

ARNHEM - Een man uit Arnhem is aangehouden vanwege de vondst van bijna 90 kilo heroïne. Dat meldt de politie woensdag.

Alle drugs zaten in een vrachtwagen die in een loods stond in de Brabantse plaats Drunen. In totaal zijn drie verdachten aangehouden.

De politie kreeg vrijdagavond een melding dat het inbraakalarm bij het pand aan de Lipsstraat afging. Toen agenten met speurhonden poolshoogte gingen nemen, zagen ze in de loods een vrachtwagen met Iraans kenteken en de drie mannen.

Drugs vernietigd

Uiteindelijk werden de drugs gevonden. Alle harddrugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Een andere verdachte komt uit Almere, de derde persoon heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.