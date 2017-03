Zanger Björn heeft de vrouwen voor het uitzoeken

'S-HEERENBERG - Zanger Björn Litjes uit 's Heerenberg heeft na een oproep meer dan 100 vrouwen gevonden die de hoofdrol willen spelen in zijn nieuwe videoclip. Hij deed dat onder meer in Gelderland Muziekland op Radio Gelderland.

Litjes heeft net zijn nieuwe lied 'Maak wat van je leven' opgenomen. De bijbehorende videoclip wordt op 8 april gemaakt. Alleen ontbrak de hoofdrolspeelster nog: 'Het liedje is sinds twee weken helemaal af. Nu zit ik met mijn handen in het haar, want ik ben opzoek naar een dame die wil meespelen in de clip.'

'Het is een vrolijk liefdesliedje en we zijn opzoek naar een pittige dame van tussen de 20 en 50 jaar die zelfstandig in het leven staat zodat ze de rol kan spelen', aldus Björn.

Na de oproep op Radio Gelderland en Facebook-post liep het plotseling storm: 'Het is een gekkenhuis! Er komen zoveel berichten binnen. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Er zijn al meer dan 100 reacties binnen. Ik had een tiental reacties verwacht, dit is overweldigend!'

Björn trouwt binnenkort met Esther, maar zij bedankt voor de rol: 'Voor de duidelijkheid; ik ben opzoek naar een vrouw voor de clip. De vrouw van mijn leven heb ik gevonden. Op 3 juni trouwen Esther en ik in 's-Heerenberg. Zij heeft als eens in een clip gespeeld en daar wil ze het bij laten. Dat respecteer ik.'

Bjon Litjes in gesprek met radiopresentator Eric van den Berg op Radio Gelderland: