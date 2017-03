Brummen wil drie nieuwe bruggen over Apeldoorns Kanaal

BRUMMEN - Het college van Brummen wil nog dit jaar drie nieuwe bruggen over het Apeldoorns Kanaal. Het gaat om de Hallsebrug, Eerbeeksebrug en Coldenhovensebrug die moeten worden vervangen.

Deze bruggen zijn, zo bleek uit onderzoek in 2008, in slechte staat. Het college wil ze vervangen door nieuwe duurzame bruggen die 100 jaar meekunnen.

Volgens verkeerswethouder Tuiten is in de begroting 1,7 miljoen euro opgenomen om de drie bruggen te vervangen. 'Met dat bedrag gaan we ervoor zorgen dat er eind dit jaar drie mooie bruggen over het kanaal liggen die verkeerstechnisch weer helemaal voldoen aan de eisen. Ook als het gaat om het zware verkeer als landbouwvoertuigen', verzekert Tuiten.