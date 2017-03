Weken vertraging voor opening nieuwe parkeergarage Tiel

TIEL - Hij zou deze maand al opengaan, maar dat gaat niet lukken. De opening van de nieuwe parkeergarage aan de Westluidense Poort in Tiel loopt weken vertraging op, laat de gemeente weten.

Tiel zegt dat de garage bijna klaar is, maar dat de afwerking en keuring van de brandveiligheidsinstallatie langer duurt. Dit komt volgens Tiel omdat bouwer VolkerWessels hierbij afhankelijk is van een extern bureau.

Aanvankelijk was de planning dat de garage met bijna 600 parkeerplaatsen in maart open zou gaan. Dit wordt nu hoogstwaarschijnlijk in april.

Na de opening kunnen bezoekers twee weken gratis parkeren. Na die twee weken wordt het betaald parkeren tot 22.00 uur van kracht.