Motoragent gewond na botsing; getuigen gezocht

CULEMBORG - Een motoragent is dinsdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Provincialeweg (N320) in Culemborg.

Het ongeval gebeurde rond 19.40 uur nabij de kruising met de Rijksstraatweg (N833). De motoragent kwam in botsing met een zwarte auto en liep daarbij onbekend letsel op. De automobilist is na de aanrijding aangehouden. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend.

De politie is op zoek naar mensen die de zwarte auto kort voor het ongeval hebben zien rijden op de Rijksstraatweg of elders in Culemborg. 'Mogelijk vertoonde de bestuurder opvallend rijgedrag', aldus een woordvoerder.