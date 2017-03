Roelof heeft liever kabouters dan mensen om zich heen

VOORTHUIZEN - Het Kabouterbos in Voorthuizen komt weer tot leven. Roelof Jonkman (63) haalt de kleine kabouterfiguurtjes uit de winterstalling en zet ze op hun nieuwe plek in het bos. Dan is het klaar voor het grote en kleine publiek. Roelof gaat er helemaal in op. Hij is de drijvende kracht achter het lieflijke kabouterbos waar je je ogen uitkijkt.

Vorig jaar werden de kabouters geruimd door een boswachter. Hij zag het kabouterdorp aan voor rommel en gooide alles weg. Roelof was er kapot van en vond zijn hele kabouterverzameling terug in de afvalcontainer. Met steun van de vele fans van het kabouterbos ging hij het gesprek aan met de beheerder. Hij huurt nu een ander deel van het Wilbrinkbos voor 250 euro per jaar. Hij is blij dat zijn kabouters een nieuwe plek hebben. Snorremans Roelof zit in de WAO. Doordat hij het syndroom van Asperger heeft, kan hij niet met autoriteit omgaan. 'Als iemand mij zegt wat ik moet doen, dan vraag ik altijd waarom. Dat wil ik graag weten. En dat vindt niet iedereen leuk.' Roelof komt graag in zijn eigen gecreëerde wereld. Het begon allemaal met één klein kaboutertje dat hij voor de grap een plek gaf in het bos. Al snel volgen er meer. De kabouters geven zijn leven kleur. In de zomer komen soms wel 200 mensen per dag naar de kabouters kijken. Soms maakt Roelof in zijn rol als Snorremans er een mooi sprookje van. Zaterdag in Gelderse Koppen haalt Harm Edens samen met Roelof de kabouters uit de winterstalling en zet ze terug in het bos.