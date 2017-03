Scooterrijdster knalt tegen hek; 'Het was wel even schrikken'

TWELLO - 'Ik zat in mijn woonkamer. Plotseling was er een harde knal. Ik keek naar buiten en zag twee mannen hard rennen. Ik dacht: Wat is er aan de hand? Toen zag ik de scooterrijdster onder het hek liggen. Dat was wel schrikken, ja.'

Aan het woord is Wilco Huisman uit Twello. Hij was getuige van het ongeval eerder deze woensdag. Rond het middaguur knalde een scooterrijdster hard tegen een hek. Wilco was op dat moment thuis aan zijn woning Achter Het Holthuis.

'Ik liep toch wel met spanning naar het hek. Je weet toch niet hoe je iemand aantreft. Gelukkig was de vrouw bij kennis. En er waren gelukkig ook andere mensen die kwamen helpen. Toen heb ik 112 gebeld.'

Vrouw bij bewustzijn

De vrouw kon antwoord geven op vragen. Volgens Wilco zei de vrouw dat ze het hek niet had gezien door de laaghangende zon. Ook zei ze dat ze last had van haar pols, borst en hoofd. 'We probeerden haar te kalmeren en vroegen waar ze woonde. Ze gaf het adres van haar en haar man. Ik stapte meteen op de fiets om haar man te waarschuwen.'

Na een kort ritje belde hij bij de man aan. 'Ik dacht bij mezelf: ik moet het rustig brengen. Die man moet niet te erg schrikken. Ik zei dat zijn vrouw een ongeluk had gehad, maar dat ze wel gewoon bij kennis was. We zijn toen samen teruggereden.'

Afzettingsborden

De hulpdiensten waren snel ter plekke en namen de vrouw uiteindelijk mee naar het ziekenhuis. 'Het is gelukkig goed opgelost. En het bijzondere: de gemeente heeft meteen afzettingsborden bij het hek geplaatst.'

Het hek was enkele maanden daarvoor geplaatst om het gebied alleen toegankelijk te maken voor voetgangers en fietsers. Volgens Wilco was het de eerste keer dat er een ongeval door het hek plaatsvond.