'Nieuwe ziekenhuis moet toch op andere plek'

DOETINCHEM - Verschillende organisaties roepen op het nieuw te bouwen ziekenhuis in Doetinchem, naast het centraal treinstation te bouwen en niet naast de snelweg A18.

Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek, Kans voor de Achterhoek en Gelderse Natuur en Milieufederatie roepen de gemeente Doetinchem en de provincie Gelderland op af te zien van de plek langs de snelweg. Ze vinden het terrein van werkvoorziening Wedeo pal naast het trein- en busstation en in de buurt van het centrum van Doetinchem, beter geschikt voor de nieuwbouw van het Slingeland ziekenhuis.

'Goed bereikbaar'

Die plek is volgens de organisaties beter bereikbaar dan de locatie in het buitengebied. 'Ook kan een ziekenhuis met al de activiteiten er omheen een nieuwe economische impuls geven aan de kern van Doetinchem', aldus de organisaties.



De discussie over de nieuwbouwlocatie speelt al enige tijd. Verschillende politieke partijen delen de visie van de drie milieuwerkgroepen. Slingeland zelf wil graag een nieuw pand bouwen aan de rand van Doetinchem naast de A18 en riep eerder al Achterhoekers met goede ideeën daarvoor zich te melden. De gemeenteraad moet zich nog over de plannen buigen.