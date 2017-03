Nieuwe spoortunnel open voor verkeer

NIJKERK - De nieuwe spoortunnel aan de Amersfoortseweg bij Nijkerk is afgelopen nacht open gegaan voor verkeer. Al sinds de zomer van vorig jaar werd er aan het project gewerkt.

Er is onder anderen een spoordek van maar liefst 1.850.000 kilo geplaatst. Het gevaarte werd er vorig jaar al in één weekend ingeschoven. Door dit in zijn geheel te doen met een voorgefabriceerd dek kon de tijd dat het treinverkeer last had van de werkzaamheden zeer beperkt blijven.

Afsluiting weg

Er zijn nog wel kleinere werkzaamheden die moeten worden afgerond. Zo moet de Ds. Kuypersstraat en de Parallelweg nog worden aangepast. De Ds. Kuypersstraat is daarom vanaf vandaag bij de kruising met de Amersfoortseweg nog tot en met 7 april afgesloten voor verkeer. In april of mei wordt de tunnel zelf nog een keer kort afgesloten voor het verkeer in verband met het aanbrengen van de definitieve asfaltlaag. Wanneer dat precies gebeurt is mede afhankelijk van het weer.

