Mogelijk zedenincident: auto in bos onderzocht

Foto: News United / 112 Achterhoek-nieuws

DOETINCHEM - Er heeft in de nacht van dinsdag op woensdag mogelijk een zedenincident plaatsgevonden in IJzevoorde in de gemeente Doetinchem. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

De technische recherche heeft woensdag bij landgoed Slangenburg onderzoek gedaan in en om een auto in een bos, die mogelijk bij het incident betrokken was. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk, laat de woordvoerder weten. 'Er wordt serieus naar gekeken', aldus Ruud Visser van de politie.

Weet u meer? Neemt u contact op met Omroep Gelderland: omroep@gld.nl