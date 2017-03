UEFA voor even de baas op Sportpark Zuid in Groesbeek

Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - De Treffers verloor afgelopen weekend met 3-1 bij Jong Sparta in Rotterdam. Toch werd er op Sportpark Zuid in Groesbeek volop gevoetbald. De club was namelijk gastheer van het UEFA kwalificatietoernooi voor spelers onder de 17 jaar.