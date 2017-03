In de laatste uitzending: een kermisklant, kusje voor popje en dromen van bomen

ARNHEM - Zaterdag 1 april 2017 Het is geen grapje. Gelderse Koppen gaat van de lente genieten en trekt zich even terug. We sluiten dit seizoen af met een compilatie van de mooiste verhalen die ons zijn bij gebleven. Vanaf 6 mei is Harm Edens weer terug met een nieuw natuurprogramma.

Kusje voor popje

VARSSEVELD - Demente mensen zijn niet gek of eng, maar je moet mee kunnen gaan in hun belevingswereld. Ria Tuenter kan het weten, want haar moeder is dement. Ze gaf haar zorgzame moeder een pop en dat heeft haar moeder veel rust en liefde gebracht. In 'Mam raakt kwijt' staan columns die Ria over haar moeder en popje schreef. Zo heeft Ria geleerd begrip te krijgen voor dit stadium van het leven.



Dromen van bomen

HORSSEN - Piet Vos heeft zijn eigen arboretum. Een wat? Een arboretum is een bijzondere bomenverzameling. Er zijn er in Nederland maar een handjevol van. De tuin van Vos is een halve hectare groot en er staan ongeveer 700 soorten bomen. De herfst is één van zijn favoriete periodes, vanwege de gekleurde bladeren: "het is net een Perzisch tapijt."



Als een koning op de kermis

ZEVENAAR - De beweging, de snelheid, de geluidseffecten. Patrick Visschers leeft voor de kermis. Elke vrije minuut oefent hij op zijn kamertje met een levensechte computersimulator van zo'n supersnelle kermisattractie. Patrick kent alle teksten en geluidsfragmenten die je over de kermis hoort galmen, uit zijn hoofd. Dat is ook niet gek, want als de kermis in de buurt is, dan is Patrick daar met zijn 45-km wagentje ook. Urenlang, want na elk ritje zwieren en zwaaien, voelt hij zich van binnen een andere Patrick. Eentje die wél de hele wereld aankan.