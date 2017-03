Voormalig toparbiter bekijkt scheidsrechters in Tweede Divisie met kritisch oog

TIEL - Oud-scheidsrechter Jan Hobé uit Tiel komt nog graag kijken bij zijn club TEC. Niet alleen de verrichtingen van het eerste elftal hebben zijn interesse ook de scheidsrechter wordt met een kritisch oog bekeken.

Afgelopen zondag was Hobé aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd TEC - AFC in de Tweede Divisie en zag daar een jonge scheidsrechter het spel prima leiden. 'Tegenwoordig zijn het jonge jongens, er zijn er wat met de luier er nog omheen en ze kunnen veel meer toelaten omdat het niet meer zo agressief is als vroeger', aldus Hobé op de tribune.

EK 1988

De voetballiefhebber denkt nog wel eens terug aan zijn periode in het betaalde voetbal: 'AZ tegen Ajax in de Eredivisie, de interland Rusland - Polen en de oefenwedstrijd van het Nederlands Elftal tegen De Treffers in Groesbeek in de aanloop naar het EK van 1988.' Mooie herinneringen van oud-scheidsrechter Jan Hobé uit Tiel. Een echte TEC-veteraan, want sinds jaar en dag komt hij op sportpark De Lok. Eerst als speler en trainer, later als scout en bestuurslid van diverse commissies.

Woensdagavond is het hele verhaal met Jan Hobé te zien in het programma Clubs met Ballen