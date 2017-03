Strop dreigt voor gedupeerden aanvaring stuw

NEDERASSELT - De 98 gedupeerden die geld willen van de rederij die aansprakelijk is voor het kapotvaren van de stuw bij Grave, kunnen mogelijk grotendeels fluiten naar dat geld.

De hoogte van de schadeclaims loopt wellicht in de tientallen miljoenen euro's. Maar de rederij van het schip, Gefo GmbH, moet een schadefonds oprichten waarin ze 'slechts' 915.000 euro moet storten. Dat heeft de Maritieme Kamer van de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald. De rederij deed daarbij met succes een beroep op beperking van de aansprakelijkheid, zoals die bepaald is in het Verdrag van Straatsburg.

Van het geld uit dat fonds moeten de gedupeerden betaald worden. De rechtbank heeft ook iemand aangesteld die moet toezien op een eerlijke verdeling van het geld.

Herstel oever

Rijkswaterstaat is ondertussen begonnen met herstelwerkzaamheden aan de oever van de Maas ten noorden van de stuw bij Grave. De oever moet over een lengte van zo'n 80 meter worden verstevigd met 5000 ton stenen.

Een binnenvaartschip, geladen met benzeen, voer op 29 december in dichte mist dwars door de stuw tussen het Gelderse Nederasselt en het Brabantse Grave. Die raakte zo beschadigd dat er een groot lek ontstond. Er is bij de stuw een tijdelijke dam aangelegd.

Deze week bleek dat daar een stuk van de oever is weggeslagen. Het water heeft meer kracht doordat het nu alleen door de linkerkant van de stuw stroomt.

