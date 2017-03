De innige band tussen Bart en zijn zwanen levert ontroerende beelden op

WIJCHEN - Bart Janssen wordt in Wijchen de zwanenfluisteraar genoemd. Elke dag loopt hij met zijn fotocamera rond het Wijchens meer. Meestal met een zak gesneden repen brood voor zijn grote vrienden, de zwanen.

De meeste mensen vinden zwanen mooi, maar blijven liever bij ze uit de buurt. Bart niet, want de zwanen geven hem rust in zijn hart. In 2001 kreeg hij het aan zijn hart. Van de artsen moet Bart meer bewegen. De zwanen blijken zijn redding. Dagelijks brengt hij een bezoekje aan zijn 'vrienden'.

Eten uit de mond

Ze zijn inmiddels zo gewend aan elkaar, dat de zwanen zelfs bij Bart uit de mond eten. 'Dit duurt echt twee, drie jaar voor je dat vertrouwen kan hebben. Ze weten dat ze voor mij niets te vrezen hebben', vertelt Bart.

Doordat hij zo dicht in de buurt kan komen weet hij bijzondere foto's van dichtbij te maken. 'Normaal komen ze meteen op het droge en dan gaan ze zitten poetsen. En ook daar kan ik gewoon met het cameraatje bij tussen de vleugels. Dan krijg je mooie opnames.'

Zaterdag zie je Bart en zijn zwanen in Gelderse Koppen op tv bij Omroep Gelderland.