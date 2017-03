Hondje Vin gestolen uit bloemenwinkel: 'Bizar. Wie doet nou zoiets?'

ARNHEM - Toen hondje Vin woensdagmiddag in een bloemenwinkel in Arnhem plotseling begon te grommen wist de eigenaar al dat er iets aan de hand was; ze ging kijken. Maar op dat moment was het al te laat, het hondje was in geen velden of wegen te bekennen.

Al snel wordt vermoed dat het om een diefstal gaat. Beelden van een buurman lijken dat te bevestigen. 'Er loopt iemand voorbij, die loopt terug en dan zie je dat Vin in zijn armen ligt. Even later rijdt er een auto weg', vertelt de geschokte eigenaar Sjef Bruining.

'Bizar. Je vraagt jezelf af waarom iemand dit doet. Ik zou zo 500 euro geven, maar een hondje... Daar heb je gewoon een band mee', vertelt Bruining. 'Wat kun je nu nog doen?'

Zien we hem ooit nog terug?

Bruining is bang dat het hondje voor de fokkerij wordt gebruikt. 'Het hondje, een Boomer, is enorm geliefd. Ook hier in de winkel en de wijk. Ik vraag me af of we hem ooit nog terugzien.'

Want hij kon volgens de eigenaar overal zijn. 'Voor hetzelfde geld is-ie al in Rotterdam. Het is moeilijk om optimistisch te zijn, je hoopt dat iemand hem ziet tijdens het wandelen. Maar ja, zo'n beestje zal niet veel worden uitgelaten als ie voor de fokkerij wordt gebruikt.'

Geen gezicht en kenteken

Hij hoopt dat de beelden misschien iets kunnen betekenen. 'Je ziet geen gezicht en we hebben ook geen kenteken. Laten we hopen dat het iets oplevert.'

Bijzonder toeval: het hondje speelde ook een rol in de reconstructie van BureauGLD die vanavond wordt uitgezonden.