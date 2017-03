'Gestolen' hondje Vin blijkt paar tuinen verder te zijn

Foto: Sjef Bruining

ARNHEM - De eigenaar van een bloemenwinkel in Arnhem dacht dat zijn hondje Vin gestolen was. Maar hij werd al snel teruggevonden. 'Het is met een sisser afgelopen', zegt eigenaar Sjef Bruining.

Al snel werd vermoed dat het om een diefstal gaat. Beelden van een buurman lijken dat te bevestigen. 'Er loopt iemand voorbij, die loopt terug en dan zie je dat Vin in zijn armen ligt. Even later rijdt er een auto weg', vertelt de eigenaar. 'Bizar. Je vraagt jezelf af waarom iemand dit doet. Ik zou zo 500 euro geven, maar een hondje... Daar heb je gewoon een band mee', vertelde Bruining toen hij nog dacht dat Vin gestolen was. 'Wat kun je nu nog doen?' Op kinderen passen Uiteindelijk bleek dat Vin achter het huis een paar tuinen verder was gelopen. Een buurtbewoner vond hem daar, maar kon hem niet meteen terugbrengen omdat hij op zijn kinderen moest passen. Daarom duurde het een tijdje voor het hondje, een Boomer, terug was. Bijzonder toeval: het hondje speelde ook een rol in de reconstructie van BureauGLD die vanavond wordt uitgezonden.