Geen extra kaarten bekerfinale voor Vitesse

ROTTERDAM - AZ heeft alle beschikbare kaarten voor de bekerfinale in De Kuip verkocht. Dat meldt de club uit Alkmaar op zijn website. Daarmee vervliegt de hoop van fans van Vitesse om eventueel overgebleven kaarten over te kunnen nemen.

AZ had net als Vitesse 17.500 kaarten tot de beschikking. Die zijn allemaal verkocht. Voor Vitesse was dat vorige week donderdag al zo, AZ is later met de verkoop begonnen.

De rest van de plaatsen zijn voor sponsors, de KNVB, vrijwilligers en het Rotterdamse stadion zelf.

Beide clubs hopen nog op extra kaarten voor de bekerfinale in Rotterdam op 30 april.