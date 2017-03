Romy gaat op speeddate dankzij Graafschap College: 'Ik kan geen nee zeggen'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Leerlingen van het Graafschap College in Doetinchem waren woensdag lunchgasten bij Omroep Gelderland. Ze waren in de radiostudio om bij Rob Kleijs te vertellen over hun project.

Elsbeth Driessen, Amy Seegers, Sebastiaan van Beek en Linda Rietberg volgen de opleiding medewerker maatschappelijke zorg. Voor die studie hebben ze het evenement Speeddating Specials georganiseerd voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Die is op 19 mei in het stadion van De Graafschap. Romy (22) is een van de deelnemers aan Speeddating Specials. 'Ik ken Sebastiaan als stagiair bij Philadelphia in Hengelo', legde ze uit. 'Hij vroeg me of ik wilde meedoen.' Luister hier het interview terug: 'Ik word graag aardig gevonden' Ze vindt het moeilijk om contact te maken. 'Ik heb slechte ervaringen op school. Ik dacht dat het leuke mensen waren, maar dat was niet zo. Ik kan heel moeilijk 'nee' zeggen en dan wordt misbruik van me gemaakt. Als een jongen op de speeddate iets van mij wil? Dan denk ik wel eerst goed na, hoor. Maar ik zie signalen niet. Ik ben iemand die graag aardig gevonden wordt. Een bitch worden? Dat vind ik heel lastig...' Deelnemers gezocht Voor de speeddate zoeken de vier organisatoren jongeren tussen 18 en 30 jaar. Tussen 20 en 50 deelnemers zijn nodig. Sebastiaan van Beek: 'Elke speeddate duurt 3 tot 5 minuten. We stellen van tevoren wat vragen voor ze op. Dan hoeven ze niet alles zelf te verzinnen. En misschien komen er vriendschappen uit voort. Of meer...' Romy trapt op de rem. Gekscherend: 'Nou, laten we eerst maar vrienden worden, hoor.' Zie ook: De Facebookpagina van de speeddates