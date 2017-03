Reacties op rookverbod in pretpark: 'Je wacht maar ff' en 'hetze tegen rokers'

ARNHEM - Moet roken in de wachtrij van een attractiepark verboden worden? Daar ziet het wel naar uit. De belangrijkste dagattracties van Gelderland gaan waarschijnlijk dit seizoen het verbod invoeren. Dat levert wel veel discussie op.

Op onze Facebookpagina staat de teller tot nu toe op meer dan 180 uiteenlopende meningen. Zo vindt Mike Beniers dat er met twee maten wordt gemeten. 'Jullie hebben het allemaal over de kids en daar hebben jullie gelijk in. Maar ik hoor niemand klachten over de uitlaatgassen die je kind inademt door de auto die jullie zelf bezitten. Best kortzichtig eigenlijk.'

Pascal de Jong vindt het een prima plan. 'Ik rook ook, maar niet in huis, auto of in directe nabijheid van mijn kinderen. Mocht de wachttijd lang zijn en de nood hoog kan je afwisselen met je partner en anders wacht je maar ff.'

Monique Baijense vindt het complete onzin. 'Ik rook niet, heb er een hekel aan, maar dit gaat veel te ver. Het is in de buitenlucht, kom op zeg!'

Uit een peiling op Twitter blijkt dat de meerderheid een mogelijk verbod een prima plan vindt. Bijna 80 procent van de 200 stemmers was het eens met de stelling dat roken in de wachtrij van een attractie verboden moet worden.

Rookbos in de Efteling

Bij het belkwartier op Radio Gelderland zijn de reacties wisselend. Een luisteraar vindt dat ouders het goede voorbeeld moeten geven; en dus is roken een slecht idee, overal in het pretpark. Er wordt nog even door gefilosofeerd over een speciale rookplek; bijvoorbeeld het Rookbos in de Efteling.

Een andere luisteraar vraagt altijd of er niet gerookt kan worden in een wachtrij. 'Meestal is dat genoeg. Als er nee wordt gezegd? Dan heb ik een probleem.' Een andere luister vindt het een slecht idee. 'Er ontstaat een hetze tegen rokers.'