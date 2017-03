Scholieren schoppen herrie voor leeftijdsgenoten met handicap

ARNHEM - Goed opletten en niet praten tijdens de les. Het is bijna dagelijkse kost voor leerlingen van Gelderse basisscholen. Maar woensdag mochten ze het tegenovergestelde doen: een minuut lang zoveel mogelijk herrie maken.

De kinderen deden mee aan de actie 'Wij trekken aan de bel', waarmee aandacht wordt gevraagd voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Want die kunnen niet altijd naar school. 300.000 basisscholieren, van wie 11.000 uit Gelderland, deden mee aan de actie.

Trommels en fluitjes

Basisschool De Ommezwaai in Arnhem was ook van de partij. Rond 14.00 uur maakten kinderen met trommels, fluitjes en hun eigen stem een minuut lang een hels kabaal. 'Ik wil graag dat kinderen uit arme landen naar school kunnen en dat ze een normaal leven hebben. Ze moeten ook dingen doen die ze leuk vinden', zegt Yara uit groep 8.

Yara uit groep 8 van De Ommezwaai in Arnhem maakt herrie met een trommel. Foto: Omroep Gelderland

Haar klasgenoot Jodi vindt het jammer dat veel gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden niet naar school kunnen. Hij vertelt: 'Iedereen verdient onderwijs om goed werk te krijgen in de toekomst.' Jodi is blij dat hij wel naar school kan. 'Ik leer veel, zoals snelle manieren om te rekenen en spelling.'

Rapport en petitie

Naast 'herrie schoppen' overhandigde de organisatie van de actie een rapport en petitie aan enkele Tweede Kamerleden. De boodschap luidde als volgt: 'Help wereldwijd ook elk kind met een handicap naar school en laat kinderen mét en zónder handicap samen leren.'