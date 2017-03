Deze Gelderse Kamerleden zien we niet meer terug

DEN HAAG - Zeven Gelderse politici nemen vanmiddag afscheid als lid van de Tweede Kamer. Zij waren gemiddeld ruim 2000 dagen (5,5 jaar) Tweede Kamerlid.

Het langstzittende vertrekkende Kamerlid is Anouchka van Miltenburg. De VVD-politica uit Zaltbommel zat 5166 dagen in de Tweede Kamer, waarvan ruim drie jaar als Kamervoorzitter.

De andere Gelderse Kamerleden die vertrekken zijn:

Johan Houwers (Fractie Houwers) uit Winterswijk Woold - 1681 dagen in de Kamer

Johan Houwers (Foto: Omroep Gelderland)

John Kerstens (PvdA) uit Arnhem - 1645 dagen

Norbert Klein (Fractie Klein) uit Hoevelaken - 1645 dagen

Reinette Klever (PVV) uit Ermelo - 1645 dagen

Reinette Klever (Foto: ANP)

Yasemin Cegerek (PvdA) uit Apeldoorn - 1262 dagen

Yasemin Cegerek en Commissaris van de Koning Clemens Cornielje (Foto: Omroep Gelderland)

Hayke Veldman (VVD) uit Nijmegen - 1002 dagen

Overigens is het zo dat Hayke Veldman mogelijk toch terugkeert in de Tweede Kamer als VVD in het kabinet komt en bewindslieden levert. Die ministers of staatssecretarissen schuiven dan door in de Kamer.

Drie Gelderse politici blijven in de Kamer:

Alexander Pechtold (D66) uit Wageningen

Remco Dijkstra (VVD) uit Lienden

Jaco Geurts (CDA) uit Voorthuizen

Daarnaast komen waarschijnlijk zeker zeven Gelderse politici nieuw in de Tweede Kamer.

Zie ook: Tien Gelderlanders de Tweede Kamer in; opluchting bij Lisa Westerveld