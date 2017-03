'Bombardementen herdenken belangrijk voor jongeren'

Foto: REGIO8

DOETINCHEM - Het jaarlijks herdenken van de bombardementen waardoor Doetinchem in 1945 werd getroffen, is belangrijk voor de jongste inwoners van de gemeente. Dat stelt streekhistoricus Theo Rougoor, in de week dat de Van Wouklok en kerkklokken in Doetinchem drie keer luiden.

´De traditie om dat te herdenken vind ik heel belangrijk. Jongeren moeten weten waarom ze leven zoals ze leven’, vindt de historicus, die deze week lezingen verzorgd over de bombardementen. ‘Je staat op de schouders van je voorouders en kijk naar voren. Het is heel belangrijk dat kinderen, maar ook volwassenen, een beetje historisch besef hebben om te voorkomen dat je twee keer je tenen stoot tegen diezelfde steen.’



De drie bombardementen worden sinds 2015 jaarlijks herdacht. De Van Wouklok aan het gemeentehuis en de kerkklokken in Doetinchem klinken ieder jaar op de momenten dat de bommen vielen. ´Op 19, 21 en 23 maart is Doetinchem tot drie keer toe gebombardeerd’’, vertelt Rougoor. ‘Dat was één grote puinhoop. Woningen, winkels, bedrijven, de Catharinakerk... er was niets meer van over.’



Bij de bombardementen vielen meer dan 140 doden en honderden gewonden.

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden